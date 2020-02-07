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Политика

Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы

Александр Гуцан

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вручит ветеранам, проживающим в Псковской области, юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, вручение состоится по поручению президента России Владимира Путина.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» учреждена указом главы государства. Ею будут отмечены все ветераны Великой Отечественной войны и все приравненные к ним категории.

7 февраля полпред находится с рабочим визитом в Псковской области, где посетит Псковскую областную больницу и детский сад «Ягодка». Александр Гуцан проконтролирует реализацию национальных проектов и исполнение поручений Владимира Путина в регионе.

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