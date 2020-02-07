Полпред президента в СЗФО находится с рабочим визитом в Псковской области

08:45, 07 февраля 2020, ПАИ

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Псковскую область 7 февраля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, основная цель визита полпреда в регион — мониторинг реализации национальных проектов и выполнение поручений главы государства.

Александр Гуцан посетит Псковскую областную больницу, а также детский сад «Ягодка», который был построен в рамках нацпроекта «Демография».

Полпред проведет совещание по вопросам реализации в Псковской области национальных проектов. Также запланирована двусторонняя рабочая встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым.