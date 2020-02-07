Почти половина иностранцев въезжает в Россию через Псковскую область с частной целью

11:41, 07 февраля 2020, ПАИ

46% иностранцев въезжает в Россию через Псковскую область с частной цель. Об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Андрей Калинин отметил, 28% иностранных граждан въезжают в Псковскую область с коммерческой целью, 10% - с туристической целью. По его словам, структура въезда остаётся неизменной. 82% иностранцев едут из Прибалтики, 10% - из стран СНГ, 6,8% - из стран Евросоюза.

Андрей Калинин подчеркнул, что в 2019 году через пункты пропусков в Псковской области въехало на 10 тысяч человек больше, чем в 2018 году. По его словам, это говорит о возрастании привлекательности региона для иностранцев.