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Общество

Почти половина иностранцев въезжает в Россию через Псковскую область с частной целью

46% иностранцев въезжает в Россию через Псковскую область с частной цель. Об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Андрей Калинин отметил, 28% иностранных граждан въезжают в Псковскую область с коммерческой целью, 10% - с туристической целью. По его словам, структура въезда остаётся неизменной. 82% иностранцев едут из Прибалтики, 10% - из стран СНГ, 6,8% - из стран Евросоюза.

Андрей Калинин подчеркнул, что в 2019 году через пункты пропусков в Псковской области въехало на 10 тысяч человек больше, чем в 2018 году. По его словам, это говорит о возрастании привлекательности региона для иностранцев.

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