Умный ключ: «Ростелеком» представил новый сервис для современного дома

11:40, 07 февраля 2020, ПАИ

С помощью смартфона, а точнее мобильного приложения установленного в нем, мы давно уже расплачиваемся в магазинах и в транспорте. Следующий этап приобщения к технологиям XXI века — с помощью телефона открывать входную дверь в подъезд или поднимать шлагбаум на въезде во двор. И не только это. Компания «Ростелеком» разработала удобный сервис управления подъездом и придомовой территорией под названием «Ростелеком Ключ». Платформа, объединившая в себе лучшие разработки компании, была презентована представителям застройщиков и управляющим компаниям Пскова.

«Проект реализуется на территории Псковской и Новгородской областей. В Новгороде к «Ростелеком Ключ» уже подключены конкретные дома. Теперь мы идем в Псков», - сказал пресс-секретарь филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Андрей Иваненков.

Уже сегодня с помощью «Ростелеком Ключ» можно управлять домофоном, просматривать трансляции с камер видеонаблюдения. В будущем в систему будет добавлено дистанционное управление шлагбаумом, автоматическая передача показаний счетчиков, сервисы по взаимодействию жильцов с управляющей компанией. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение — то есть, псковичи сами могут управлять этими полезными функциями со своего смартфона.

«Ростелеком Ключ» - это система, в которой будут взаимодействовать жильцы и управляющая компания. А застройщик может выступить в качестве инвестора, развивающего проект. Продукт можно установить как в новостройке, так и в существующим жилом фонде.

По словам Андрея Иваненкова, все услуги, входящие в состав «Ростелеком Ключ», имеют облачное решение.

«Информация хранится в защищенном облаке, которое невозможно взломать. Эти же сервисы используются при видеонаблюдении на выборах», - пояснил он.

Также преимущество нового продукта — единое окно. Все услуги имеют единые пользовательские интерфейсы и процедуры обслуживания.

Умный домофон

Этот сервис давно уже оценили жители обеих столиц. В отличие от привычного аудио-домофона, «умный» домофон оборудован встроенной камерой. Сервис позволяет открывать дверь в подъезд не только с помощью ключей, но и с помощью мобильного приложения. Сигнал от домофона поступает на смартфон пользователя и на экране отображается изображение с камеры. Хозяин квартиры в режиме онлайн может пообщаться с посетителем и открыть ему дверь подъезда, либо отклонить вызов. Причем, совсем не важно, дома ли хозяин квартиры — он может получать видеозвонки с домофона везде, где есть интернет - на работе, в командировке, в отпуске.

С таким домофоном не страшно оставить дом на долгое время, потому что с помощью этого сервиса можно в режиме онлайн видеть все, что творится возле подъезда 24 часа в сутки. Если кто-то повредит машину, припаркованную в зоне видимости камеры, найти нарушителя будет проще. Тем более, в приложении можно настроить push-уведомления, которые будут приходить в случае, если кто-то приблизится к автомобилю.

В приложении есть возможность создать защищенные от копирования персональные ключи доступа в подъезд.

«Его можно выдать врачу, которого вы вызвали, курьеру, который несет вам пиццу, вашему другу, который идет к вам в гости. Временный код действует 24 часа, но в случае необходимости его сразу можно удалить», - рассказала куратор проекта филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком», руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями Наталья Гольдштейн.

Установка умного домофона возможна не только в новостройках, но и во вторичном жилье. Для этого с управляющей компанией заключается договор на поставку оборудования. Работы по его монтажу «Ростелеком» проводит бесплатно.

Комплексное видеонаблюдение

Это облачный сервис трансляции и хранения видеоархивов. С его помощью управляющая компания и жильцы дома могут наблюдать за тем, что происходит во дворе в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В дальнейшем система будет распознавать лица.

«Через это же приложение мы можем смотреть, что происходит на дворовой территории. Мы можем поставить то количество камер, которое необходимо, в том числе, в лифты и подъезды. На экране гаджета есть возможность смотреть картинку сразу с нескольких камер. Трансляция идет 24 часа. По заявлению жильца дома есть возможность выгрузить запись из архива. Глубина хранения составляет от 7 до 60 дней - в зависимости от тарифного плана», - пояснила Наталья Гольдштейн.

Этот полезный сервис уже помог найти в Новгороде злоумышленников, вскрывших ночью машины.

Умный шлагбаум

«Умный шлагбаум — это следующий шаг. Есть аналоги, которые существуют в Санкт-Петербурге, но вне единого сервиса», - сообщил Андрей Иваненков.

Сервис может автоматически распознавать номера, оформлять гостевые пропуски, с помощью push-уведомлений сообщать о прибывших гостях.

«Если я живу в этом доме и вызвала скорую, я могу поднять шлагбаум со своего смартфона, через единое приложение, - привела пример Наталья Гольдштейн. - Другой вариант: к вам едет друг. Вы заносите в систему номер машины друга и устанавливаете временной период доступа. Он подъезжает к шлагбауму, и тот его «узнает». Шлагбаум закрывается сам, но можно быть уверенным, что он не заденет машину, поскольку снабжен сенсорными датчиками».

Управляющая компания также может с помощью этого сервиса дистанционно управлять шлагбаумом. Кроме того, УК доступен архив записей въезда/выезда и просмотр видео с камер шлагбаума онлайн.

Умные счетчики

Этот сервис автоматически собирает показания счетчиков для всех типов коммунальных услуг. Они могут подсчитывать расход воды, электричества, тепла. Такая система избавит от необходимости самостоятельно подавать данные в УК, а также застрахует от ошибок при начислениях.

Личный кабинет

В Личном кабинете есть отдельные профили для управляющих компаний и жильцов. Как работает личный кабинет жильца, сотрудник «Ростелекома» показывает на экране своего смартфона:

«В этом доме семь подъездов. Три из них проходные. Житель видит как двор, так и улицу с камеры видео-домофона. Причем, жильцам не обязательно парковаться у своего подъезда. Мы даем доступ всем жильцам дома ко всем камерам всех домофонов. Но управлять человек может только своим подъездом. Есть веб-версия личного кабинета с расширенным функционалом управления и мониторинга жилого комплекса для УК и застройщиков. В Личном кабинете управляющей компании мы видим все камеры и изображение в режиме он-лайн. Но можно посмотреть и то, что было во дворе в другое время. Также через приложение УК может давать объявления и общаться с жильцами. Есть и такие возможности — как открыть дверь в подъезд для забывшего ключи жильца или открыть все двери в случае ЧП. Также в личном кабинете УК есть данные о том, когда и каким ключом открывался тот или иной подъезд. Также можно контролировать работу сотрудников УК. Платформа «Ростелеком Ключ» будет дорабатываться и усовершенствоваться. Продукт современный, интересный», - заключила Наталья Гольдштейн.

«До этого «Ростелеком» не предлагал услугу в одном сервисе. Сейчас все собрано в одну программу. Есть опыт работы на территории Москвы, Санкт-Петербурга, мы выбрали лучших производителей оборудования. Сейчас нам представлен кредит доверия на территории Новгорода и Пскова развивать этот проект. В Новгороде новым сервисом уже заинтересовались, заключены контракты с основными застройщиками. Есть управляющие компании, которым это интересно. Надеемся, что псковичам этот продукт будет интересен», - добавила она.

Узнать подробнее об услугах связи и оставить заявку можно по телефонам 8-991-491-37-21 или 8 (8612) 67 65 33 или по электронной почте natalya.goldshteyn@nw.rt.ru

Светлана Синцова