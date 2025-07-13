В рамках «Исторической лаборатории» в поселении Горожане пройдёт исторический лекторий

18:54, 13 июля 2025, ПАИ

Исторический лекторий, посвящённый археологии и истории Древней Руси и Псковского региона, состоится на площадке поселения Горожане 26 и 27 июля, сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты и исследователи представят свои доклады, раскрывая различные аспекты жизни и культуры древних жителей Псковщины.

Программа лектория 26 июля включает в себя доклады на темы «Поселение Горожане – памятник периода сложения Древнерусского государства», «Варяги на Руси», «Монетное обращение на Руси X века», «Средневековые каменные кресты на юге Псковской области», «Бусы поселения Горожане».

27 июля можно услышать выступления «Путь из варяг в греки: новый взгляд», «Следы изготовления каменных жерновов на Псковщине», «Древнерусские погребальные памятники на территории Псковской области», «Культура псковских длинных курганов», «Открытое торгово-ремесленное поселение Шниткино».