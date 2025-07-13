После сильных штормов в Псковской области восстанавливают электроснабжение
Круглосуточные работы по восстановлению электроснабжения после недавних штормов продолжаются в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Специалисты устанавливают опоры, натягивают провода и включают линии электропередач (ЛЭП). Современная спецтехника, приобретённая в рамках программ повышения надёжности электроснабжения, работает на местах.
В ходе ликвидации последствий стихии было убрано 1 550 деревьев на территории Новгородской и Псковской областей.