После сильных штормов в Псковской области восстанавливают электроснабжение

19:34, 13 июля 2025, ПАИ

Круглосуточные работы по восстановлению электроснабжения после недавних штормов продолжаются в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Специалисты устанавливают опоры, натягивают провода и включают линии электропередач (ЛЭП). Современная спецтехника, приобретённая в рамках программ повышения надёжности электроснабжения, работает на местах.

В ходе ликвидации последствий стихии было убрано 1 550 деревьев на территории Новгородской и Псковской областей.