Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рецепт плова от Псковского спецназа «Зубр» войдёт в кулинарную книгу

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области поделился рецептом фирменного плова для второго издания электронной книги рецептов спецназа ФСИН «Готовь как спецназ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Книга посвящена 35-летию создания подразделений специального назначения и объединит лучшие блюда, проверенные в полевых условиях и высоко оценённых бойцами.

Сотрудники «Зубра» передают секреты фирменного плова от ветеранов к новичкам. Это блюдо также пользуется популярностью среди воспитанников военно-патриотического клуба «Зубрёнок».

Приготовление включает несколько этапов – от подготовки мяса и овощей до добавления риса и специй. По словам спецназовцев, плов – важная часть истории и традиций их подразделения.

Первое издание книги «Готовь как спецназ» вышло в 2020 году к 30-летию спецподразделений ФСИН.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июля 2025

Эксперты прогнозируют сезонную коррекцию цен на рынке недвижимости
13 июля 2025

В Кривандино продолжаются поиски пропавшей женщины
13 июля 2025

В Острове-2 почтили память погибших во время учений морских авиаторов
13 июля 2025

Псковичам рассказали, как правильно выбирать квас
13 июля 2025

Северо-Запад зацепит гряда фронтальной облачности
13 июля 2025

В Троицком соборе Псковского кремля продолжается демонтаж старой штукатурки
13 июля 2025

Рецепт плова от Псковского спецназа «Зубр» войдёт в кулинарную книгу
13 июля 2025

День рыбака празднуют на Гдовском пляже

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...