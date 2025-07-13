Рецепт плова от Псковского спецназа «Зубр» войдёт в кулинарную книгу
Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области поделился рецептом фирменного плова для второго издания электронной книги рецептов спецназа ФСИН «Готовь как спецназ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Книга посвящена 35-летию создания подразделений специального назначения и объединит лучшие блюда, проверенные в полевых условиях и высоко оценённых бойцами.
Сотрудники «Зубра» передают секреты фирменного плова от ветеранов к новичкам. Это блюдо также пользуется популярностью среди воспитанников военно-патриотического клуба «Зубрёнок».
Приготовление включает несколько этапов – от подготовки мяса и овощей до добавления риса и специй. По словам спецназовцев, плов – важная часть истории и традиций их подразделения.
Первое издание книги «Готовь как спецназ» вышло в 2020 году к 30-летию спецподразделений ФСИН.