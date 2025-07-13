Рецепт плова от Псковского спецназа «Зубр» войдёт в кулинарную книгу

21:50, 13 июля 2025, ПАИ

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области поделился рецептом фирменного плова для второго издания электронной книги рецептов спецназа ФСИН «Готовь как спецназ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Книга посвящена 35-летию создания подразделений специального назначения и объединит лучшие блюда, проверенные в полевых условиях и высоко оценённых бойцами.

Сотрудники «Зубра» передают секреты фирменного плова от ветеранов к новичкам. Это блюдо также пользуется популярностью среди воспитанников военно-патриотического клуба «Зубрёнок».

Приготовление включает несколько этапов – от подготовки мяса и овощей до добавления риса и специй. По словам спецназовцев, плов – важная часть истории и традиций их подразделения.

Первое издание книги «Готовь как спецназ» вышло в 2020 году к 30-летию спецподразделений ФСИН.