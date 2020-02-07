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Общество

Каждый шестой иностранец прибыл в Псковскую область ради работы

В 2019 году каждый шестой иностранный гражданин прибыл в Псковскую область с целью работы. Об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Калинин отметил, что в 2019 году произошёл рост количества оформленных патентов. По его словам, это было связано с подготовкой к Ганзейским дням, активными стройками. Поэтому рабочая сила была широко востребована, пояснил он.

Замначальника УВМ УМВД России по Псковской области также рассказал, что получение патента обойдется иностранцу в сумму от 8 до 14,5 тысяч рублей. Он пояснил, что эти деньги нужны для оформления страхового полиса, получения медицинского заключения об отсутствии заболеваний и сертификата о знании русского языка.

В 2019 году максимальное количество патентов выдано гражданам Узбекистана – 49%, Таджикистана – 35%, на третьем месте – граждане Украины. По его словам, спрос был на мужские профессии для соискателей в возрасте от 18 до 30 лет.

Андрей Калинин также отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года в Псковской области оформили патенты 2 тысячи 95 иностранцев, 888 иностранных граждан – разрешение на работу. По его словам, выплаты в консолидированный бюджет в связи с патентами увеличились на 40%. В 2019 году – более 84 млн рублей, в 2018 – около 60 млн.

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