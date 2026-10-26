Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России ночью зафиксировали морозы ниже минус 30

Ниже –30 градусов опустилась температура воздуха прошедшей ночью на метеостанции Хабардино Республики Саха (Якутия) – впервые с начала холодного сезона. Мороз окреп до минус 33,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

На метеостанции Хабардино, расположенной в Мирнинском районе Якутии, зафиксирован первый в нынешнем холодном сезоне случай, когда температура воздуха в России опустилась ниже минус 30 градусов. При этом в центре Европейской России осень пока с успехом противостоит зиме.

В большинстве районов пройдёт небольшой дождь, днём местами умеренный. На этой неделе на погоду на Северо-Западе России окажут влияние атлантические циклоны.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

26 октября 2026

На улице Алтаева в Пскове обустроят новую пешеходную дорожку
26 октября 2026

Решение о наказании для экс-ректора ПсковГУ суд примет 29 октября
26 октября 2026

От изразцовых печей до ТЭЦ: как Псков грелся зимой на протяжении веков
26 октября 2026

«Монетную неделю» и мифы о безопасности мобильных приложений обсудят в эфире «Копилки»
26 октября 2026

Врачи предупредили о риске заражения гепатитом в ПВЗ
26 октября 2026

В Пушкинском заповеднике отменили санитарный вторник
26 октября 2026

Из-за новогодних каникул часть пенсионеров получит пенсию раньше срока
26 октября 2026

Опочецкие инспекторы на фотосессии показали пользу световозвращателей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...