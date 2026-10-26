В России ночью зафиксировали морозы ниже минус 30

09:21, 26 октября 2026, ПАИ

Ниже –30 градусов опустилась температура воздуха прошедшей ночью на метеостанции Хабардино Республики Саха (Якутия) – впервые с начала холодного сезона. Мороз окреп до минус 33,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

На метеостанции Хабардино, расположенной в Мирнинском районе Якутии, зафиксирован первый в нынешнем холодном сезоне случай, когда температура воздуха в России опустилась ниже минус 30 градусов. При этом в центре Европейской России осень пока с успехом противостоит зиме.