В Псковской области снизились цены на местные овощи и фрукты

09:31, 26 октября 2026, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре 2026 года снизилась до 6,15% после 6,2% в августе. По данным Росстата, показатель оказался ниже общероссийского, который составил 6,35%. За месяц цены в регионе выросли на 0,6%. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Банка России.

Заметнее, чем в среднем по стране, подешевели овощи и фрукты. Благодаря благоприятной погоде вырос урожай, а на рынке стало больше местной продукции. В результате снизились цены на свёклу, морковь, капусту, картофель и яблоки.

После четырёх месяцев снижения вновь подорожали яйца. Спрос на них вырос, что позволило птицефабрикам перенести свои издержки в цены. Продолжил дорожать и сахар: спрос на него оставался высоким в сезон домашних заготовок и консервирования.

В сентябре выросли цены на легковые автомобили. Одной из причин стало оживление спроса на подержанные иномарки при ограниченном предложении. Также на стоимость автомобилей повлияло ослабление рубля в предыдущие месяцы.

С началом учебного года подорожали образовательные услуги. Из-за сезонного роста спроса увеличилась стоимость туров за рубеж по некоторым популярным направлениям.

В то же время санаторно-оздоровительные услуги стали дешевле. В сентябрьскую статистику вошли бронирования на октябрь и ноябрь – в этот период загрузка санаториев традиционно снижается, что отражается на ценах.

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.