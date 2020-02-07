Представители 36 стран мира учатся в Псковской области

12:21, 07 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области обучается 1 тысяча 42 иностранных гражданина из 36 стран мира. Об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на встрече с журналистами 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Больше всего граждан приезжает учиться в Псковскую область из Узбекистана и Таджикистана. Иностранцы выбирают для обучения экономические, медицинские и гуманитарные специальности.

По словам Андрея Калинина, интерес к региону и его образовательным ресурсам растет, причиной становятся доступность государственных услуг, реализация стратегических проектов разных направлений в регионе.