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Дезертир из части в Стругокрасненском районе отдаст часть зарплаты государству

Дезертир из части в Стругокрасненском районе отдаст часть зарплаты государству. Контрактник, младший сержант войсковой части 29760, дислоцированной во Владимирском Лагере Стругокрасненского района, признан виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе по Псковскому гарнизону.

4 февраля 2019 года военнослужащий без уважительных причин не прибыл в свой батальон, а отправился в Псков, откуда затем уехал в Ленинградскую область. 22 февраля младший сержант добровольно всё-таки явился в войсковую часть.

 Псковский гарнизонный военный суд назначил контрактнику наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 10 месяцев с удержанием из денежного довольствия 10% в доход государства.

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