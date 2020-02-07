Дезертир из части в Стругокрасненском районе отдаст часть зарплаты государству

13:05, 07 февраля 2020, ПАИ

Дезертир из части в Стругокрасненском районе отдаст часть зарплаты государству. Контрактник, младший сержант войсковой части 29760, дислоцированной во Владимирском Лагере Стругокрасненского района, признан виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе по Псковскому гарнизону.

4 февраля 2019 года военнослужащий без уважительных причин не прибыл в свой батальон, а отправился в Псков, откуда затем уехал в Ленинградскую область. 22 февраля младший сержант добровольно всё-таки явился в войсковую часть.

Псковский гарнизонный военный суд назначил контрактнику наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 10 месяцев с удержанием из денежного довольствия 10% в доход государства.