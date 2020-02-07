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Общество

Автостоянка может появится в Пскове на месте концлагеря

В Пскове хотят изменить функциональную зону земельного участка на улице Юбилейной, 22а с «зоны мемориальных комплексов» на «зону объектов городского транспорта», чтобы затем разместить там автостоянку. Этот вопрос был рассмотрен на заседании временной комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам руководителя Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадия Королькова, на данной территории в годы Великой Отечественной войны размещался концентрационный лагерь «Шталаг - 372». По официальным данным, в нём погибли 75 тысяч военнопленных.

Однако Геннадий Корольков пояснил, что в границах участка, где предприниматель хочет разместить автостоянку, никаких захоронений в годы войны не производилось. Также он подчеркнул, что по данным общественного фонда «Достоверная история», концлагерь действительно располагался на части нынешней улицей Юбилейной и перпендикулярно ей - вдоль улицы Майора Достовалова.

После обсуждения вопроса члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы поручить администрации Пскова совместно с проектной организацией «Национальный земельный фонд» и общественным фондом «Достоверная история» изучить представленные материалы и проработать их с цель последующего изменения границ функциональной зоны данного земельного участка.

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