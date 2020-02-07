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Общество

Оформление загранпаспортов лидирует в запросах псковичей на портале «Госуслуги»

Чаще всего жители Псковской области оформляют на портале «Госуслуги» заграничные паспорта нового поколения. Об этом рассказала заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Галина Кисс во время пресс-конференции 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«94% заявок на портале «Гоуслуги» относятся к выдаче загранпаспортов нового поколения», - добавила Галина Кисс.

Всего за 2019 год было принято 34 тысячи заявлений на электронном портале, что на 7% ниже, чем в 2018 году. Преимуществом подачи заявлений через электронный портал является скидка на оплату в размере 30%. Бесплатными услугами являются – регистрационный учет граждан, получение адресных справок.

«Портал «Госуслуги» следует отнести к благам для граждан. Удобно подавать документы дома, не стоять в очередях и ходить куда-то», - отметила Галина Кисс.

Из плюсов работы портало - большое количество ведомств, которые сосредоточены на одном сайте. Из минусов - не все они работают синхронно.

«Все ведомства должны отлажено работать, а это сложно, требуется большое терпение», - считает Галина Кисс.

Кроме того, многие жители Пскова до сих пор не используют единый портал «Гоуслуги» по разным причинам. В этом случае в 24 муниципальных образованиях работают миграционные пункты, в которых по записи или в порядке живой очереди можно прийти и получить услугу.

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