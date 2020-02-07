Аптечные сети России заставят регистрировать цены на лекарства раз в три месяца

15:11, 07 февраля 2020, ПАИ

Аптечные сети России заставят регистрировать цены на лекарственные препараты раз в три месяца. В партии «Единая Россия» разработан законопроект, который включает в себя данное нововведение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Согласно законопроекту, в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» введут понятие аптечной сети и ограничат количество входящих в нее организаций, разделят аптеки на коммерческие и некоммерческие, обяжут фармацевтов информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов, ограничат бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов, разрешат ФАПам торговлю лекарствами без установки специального аптечного оборудования, а также введут понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в сельскую местность.

Помимо этого планируется обязать аптеки в заявительном порядке раз в квартал регистрировать цены на все лекарства. Регулирующая этот вопрос поправка может быть внесена ко второму чтению документа. Согласно ей, государство не будет устанавливать цены на лекарства, этим будут заниматься реализующие их организации.