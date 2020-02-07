Из-за теплой зимы прогнозируют исчезновение комаров и рыб

15:44, 07 февраля 2020, ПАИ

В связи с теплой зимой возможно исчезновение комаров и рыб. Аномально погода может привести к их гибели, передает РИА Новости.

В связи с потеплением насекомые просыпаются раньше времени, но погибают из-за невозможности прокормиться. Это приводит к нарушению пищевой цепочки, поскольку личинками комаров питаются рыбы.

Кроме того, глобальное потепление стало причиной позднего замерзания рек и раннего оттаивания.

«Такое нарушение стабильности сказывается на всех организмах», - добавил директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.