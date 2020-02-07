Алкоголик из Пскова сдал в металлолом чужую лодку

16:27, 07 февраля 2020, ПАИ

Пристрастившийся к алкоголю житель Пскова сдал в металлолом чужую лодку. Ранее он уже был судим, теперь молодому человеку грозит еще два года тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Вечером 20 мая 2019 года злоумышленник заметил на берегу реки Многа в Черёхе алюминиевую лодку. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, вытащил из земли штырь с закрепленной на нем металлической цепью и сплавился на лодке вниз по течению до реки Великой. Здесь он отыскал пункт приёма металлолома и за 6 тысяч рублей сдал украденное. Между тем стоимость чужого имущества составляла 20 тысяч.

Следствие установило, что пскович пошёл на преступления из-за желания опохмелиться. Все деньги он потратил на алкоголь.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.