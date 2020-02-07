Владимир Глотко стал секретарем Печорского районного отделения «Единой России»

21:02, 07 февраля 2020, ПАИ

Владимир Глотко избран секретарем Печорского районного отделения «Единой России». Соответствующее решение было принято на XIX конференции местного отделения партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

На должность секретаря Печорского районного отделения партии претендовали два кандидата – депутат районного Собрания Владимир Глотко и член местного политсовета Александр Мирошниченко. По результатам голосования первый кандидат получил 39 голосов, второй – 11.

«Секретарем Печорского районного отделения партии стал авторитетный и ответственный партиец. Уверен, что он достойно справится с большой и серьёзной работой», - сказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Ранее полномочия секретаря Печорского районного отделения «Единой России» исполняла глава Круппской волости Светлана Жирнова.

Владимир Глотко родился в 1968 году в селе Угринов Волынской области (Украина). В 1987 году закончил Нежинский ордена «Знак Почета» техникум механизации сельского хозяйства имени Ленинского комсомола. С 1987 года по 2004 год служил в войсках специального назначения Вооруженных Сил России. С 2006 года является директором ООО «Уют-Плюс», военный пенсионер. В 2017 году избран депутатом Собрания депутатов Печорского района шестого созыва, где является руководителем фракции «Единой России», член партии «Единая Россия».