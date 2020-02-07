Владимир Глотко стал секретарем Печорского районного отделения «Единой России»
Владимир Глотко избран секретарем Печорского районного отделения «Единой России». Соответствующее решение было принято на XIX конференции местного отделения партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».
На должность секретаря Печорского районного отделения партии претендовали два кандидата – депутат районного Собрания Владимир Глотко и член местного политсовета Александр Мирошниченко. По результатам голосования первый кандидат получил 39 голосов, второй – 11.
«Секретарем Печорского районного отделения партии стал авторитетный и ответственный партиец. Уверен, что он достойно справится с большой и серьёзной работой», - сказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.
Ранее полномочия секретаря Печорского районного отделения «Единой России» исполняла глава Круппской волости Светлана Жирнова.
Владимир Глотко родился в 1968 году в селе Угринов Волынской области (Украина). В 1987 году закончил Нежинский ордена «Знак Почета» техникум механизации сельского хозяйства имени Ленинского комсомола. С 1987 года по 2004 год служил в войсках специального назначения Вооруженных Сил России. С 2006 года является директором ООО «Уют-Плюс», военный пенсионер. В 2017 году избран депутатом Собрания депутатов Печорского района шестого созыва, где является руководителем фракции «Единой России», член партии «Единая Россия».