Почти 357 граммов наркотиков пытались сбыть две петербургские студентки в Пскове

11:55, 08 февраля 2020, ПАИ

Псковские полицейские задержали двух студенток из Санкт-Петербурга, которые планировали сбыть почти 357 граммов наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У уроженок Ярославской и Вологодской областей 25 и 22 лет сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову 23 января в ходе досмотра изъяли синтетические наркотики. Вначале, у одной из девушек в кармане куртки были обнаружены 8 свертков с 13,83 граммами наркотиков. Позже был обследован и автомобиль, на котором ехали студентки. Там правоохранители нашли 170 свертков с 342,85 граммами наркотиков.

По версии следствия, студентки планировали сбыть наркотики с помощью размещения закладок в Пскове. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Студенток заключили под стражу, ведётся следствие.