0
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
15:02
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
11:48
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
10:16
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
09:12
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
17:17
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
Еще новости
Происшествия

Почти 357 граммов наркотиков пытались сбыть две петербургские студентки в Пскове

Псковские полицейские задержали двух студенток из Санкт-Петербурга, которые планировали сбыть почти 357 граммов наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У уроженок Ярославской и Вологодской областей 25 и 22 лет сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову 23 января в ходе досмотра изъяли синтетические наркотики. Вначале, у одной из девушек в кармане куртки были обнаружены 8 свертков с 13,83 граммами наркотиков. Позже был обследован и автомобиль, на котором ехали студентки. Там правоохранители нашли 170 свертков с 342,85 граммами наркотиков.

По версии следствия, студентки планировали сбыть наркотики с помощью размещения закладок в Пскове. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Студенток заключили под стражу, ведётся следствие. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
06 февраля 2020
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
05 февраля 2020
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе
05 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе

Идет загрузка...