ПсковГУ планирует организовать переобучение учителей математики

16:27, 08 февраля 2020, ПАИ

Переобучение учителей математики планирует провести Псковский государственный университет. Цель такой работы - повысить качество подготовки школьников. Об этом заявила врио ректора ПсковГУ в рамках круглого стола «Молодая наука. Развитие университета. Развитие региона» 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Ильина пояснила, что в настоящее время результаты ЕГЭ в Псковской области стабильны, но не так высоки.

От старшего преподавателя кафедры математики и теории игр, начальника управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся Дмитрия Лобарева прозвучало предложение о перераспределении средств от Института повышения квалификации в адрес ПсковГУ, который обладает пакетом современных методик и сможет качественно изменить работу с педагогами школ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что вопрос будет рассмотрен.

8 февраля в Пскове открылся инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета. Он разместился на Плехановском посаде, 25. Центр ориентирован на развитие инженерных навыков студентов и молодых учёных, а также их применение в проектировании, прототипировании и промышленном дизайне. На базе центра студенты и молодые сотрудники университета смогут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы как персонально, так и в составе групп.