Двое мужчин в состоянии наркотического опьянения задержаны на Завеличье

12:37, 09 февраля 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН задержали двух мужчин в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Наркоманов остановили на Завеличье. Во время досмотра у задержанных обнаружено вещество растительного происхождения, которое направлено для проведения экспертизы.

В соответствии с законодательством, за совершенные правонарушения, мужчины будут привлечены к ответственности.