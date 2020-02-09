Круглый стол в честь воинов-интернационалистов проведут в Пскове

16:54, 09 февраля 2020, ПАИ

14 февраля,в День воина-интернационалиста, в 14:00 в Доме офицеров (кабинет 107) на улице Комдива Кирсанова, 5 В Пскове пройдет круглый стол, посвященный проблемам воинов-участников войны в Афганистане и увековечиванию памяти погибших. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В работе круглого стола примут участие воины-интернационалисты - ветераны афганской и чеченских войн, в том числе руководитель псковского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов, начальник псковского аэроклуба Владимир Матрунич, участник боевых действий в Афганистане Владимир Никитин, настоятель храма святого князя Александра Невского в Пскове отец Олег Тэор.

Ожидается участие представителей администраций Пскова и Псковской области, 76-й десантно-штурмовой дивизии, 2-й бригады специального назначения, полка военно-транспортной авиации, морских пограничников, областного военкомата, пограничного управления, юнармейцев, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов «Патриот» и «Искра», а также клуба при храме Александра Невского.

В афганской войне принимали участие почти 2 тысячи воинов-псковичей, 63 из них погибли.

