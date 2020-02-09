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Общество

Михаил Ведерников анонсировал встречу в правительстве РФ относительно возведения в Пскове нескольких новых школ

Михаил Ведерников и Александр Братчиков. Фото с pskov.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой администрации Пскова Александром Братчиковым. На встрече обсуждалась реализация инфраструктурных проектов на территории города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы в прошлом году с вами достаточно большой объем мероприятий запланировали. Хотелось бы обсудить ход реализации проектов, какая помощь и поддержка нужна со стороны администрации региона», — отметил Михаил Ведерников.

Александр Братчиков поблагодарил губернатора за особое внимание к Пскову. Он также добавил, что одним из актуальных вопросов для города является сокращение количества школьников, которые занимаются во вторую смену. Сейчас во вторую смену вынуждены учиться 6 тысяч детей. Для скорейшего решения вопроса предлагается возводить по две новые школы в год.

«Мы на февраль запланировали встречу с представителями правительства РФ как раз по этому вопросу. У нас уже есть предварительно проработанные объекты с Министерством просвещения России. Я очень рассчитываю, что нас поддержат, потому что мы можем и по две и по три школы строить. Конечно, основная нагрузка это Псков и Псковский район», — сказал Михаил Ведерников.

Александр Братчиков также попросил Михаила Ведерникова поддержки в реализации реконструкции стадиона «Машиностроитель», отметив, что для успешного завершения работ необходимо повышенное внимание к объекту не только городских, но и областных властей.

Михаил Ведерников заметил, что объект остается в зоне повышенного внимания. Для актуализации планов работ в регион планируется пригласить представителей генерального подрядчика и Министерства спорта РФ.

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