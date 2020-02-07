Предприниматели из Псковской области поедут на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву

11:52, 10 февраля 2020, ПАИ

Предприниматели из Псковской области, получившие «золотые» домкраты премии «Бизнес-Успех» в 2019 году, поедут на финал проекта в Москву 20 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Финал Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» пройдет в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни». На форуме выступят руководители и эксперты малого и среднего бизнеса, специалисты цифрового маркетинга, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестпривлекательности регионов и современному медийному продвижению.

В финале премии в Москве примет участие Наталья Бегма (молочное фермерское хозяйство «Заря», Печоры). «Заря» - это небольшое сельскохозяйственное предприятие в Псковской области по производству натуральной пищи. Хозяйство занимает около 600 гектаров, на 350 га выращивается овес и пшеница, на 200 га растут клевер и травы, а 50 га используются для выпаса коров и телят.

Также в столицу отправится Александра Лесникова (информационный центр «Талабы», Псков). Александра занимается организацией экскурсий на Талабские острова, а также оказывает услуги размещения в гостинице «Тихая гавань» на острове Залита.

Анвар Зуфаров (ферма «Бебешкино», деревня Бебешкино, Печорский район). Ферма «Бебешкино» занимается молочным животноводством, переработкой молока и сыроделием. Основная цель проекта - возрождение сельских территорий на примере деревни Бебешкино. На ферме трудится небольшое количество сотрудников, а совокупные продажи составляют более 2 млн рублей в год.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ при поддержке Корпорации МСП.