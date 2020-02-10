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Общество

Елена Бибикова вручила медаль участнице Сталинградской битвы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова вручила медаль имени В. С. Гризодубовой участнице Сталинградской битвы Людмиле Трофимовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщила помощник сенатора Инга Макеева.

Общественная награда, учрежденная Союзом женщин России, в Псковской области вручается впервые.

Во вручении награды участвовала также председатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова. Ветерана поздравили с годовщиной Сталинградской битвы, а также с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Людмила Трофимова в начале войны жила на Украине, в 15 лет вместе с отцом отправилась на фронт, прошла войну от Сталинграда до Литвы, также участвовала в Сталинградской битве. В 1944 году женщина была дважды ранена. Победу Людмила Трофимова встретила в городе Шауляй. После войны она смогла продолжить учебу в школе, потом окончила педагогический институт и преподавала в украинских школах русский язык и литературу. Сегодня она является членом регионального отделения «Союза женщин России».

«Такие ужасы пережить, такое горе и вдруг услышать слово «Победа!», радость была невыразимая! - рассказала псковичка, - Прошу передать слова благодарности Президенту Владимиру Путину за помощь ветеранам Великой Отечественной войны, за сертификат на жилье, с помощью которого удалось приобрести такую комфортную квартиру».

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