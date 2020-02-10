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Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
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Общество

Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»

Пакетные предложения «Ростелекома» в Псковской области становятся всё популярнее. В частности, за полгода популярность пакета с мобильной связью по сравнению со всеми остальными выросла сразу в два раза. Любопытно, что выбрав такой тариф можно сэкономить до 33% (!) от обычных цен на услуги и сервисы из пакетного предложения.

В пакетные предложения, помимо мобильной связи включены также основные услуги, предоставляемые компанией: «Wink Интерактивное ТВ», доступ в интернет. Кроме того, внутри сети на территории России все звонки для абонентов мобильной связи «Ростелекома» абсолютно бесплатны. Удобство заключается ещё и в том, что в сеть входят не только мобильные номера, но ещё и стационарные телефоны.

Компания «Ростелеком» делает ставку не только на качество своих услуг, но и на индивидуальный подход к пользователям, поэтому каждый житель Псковской области может воспользоваться эксклюзивным тарифом «Для впечатлений акция». В этом случае всего за 699 рублей в месяц  вам будет доступен домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/c (проще говоря, двухчасовой фильм можно скачать всего за пару минут), 125 каналов «Wink Интерактивное ТВ» и 4 Гб мобильного интернет-трафика - сёрфи не хочу! Всем абонентам этого тарифа «Ростелеком» предоставляет также ТВ-приставку и Wi-Fi-роутер, который на 100% обеспечит высокую скорость беспроводного соединения.

А за 670 рублей (комфорт и безопасность ещё никогда не обходились так недорого) можно выбрать пакетное предложение «Для спокойствия» с услугой «Видеонаблюдение» и домашним интернетом на космической скорости до 300 Мбит/с.

Благодаря «Ростелекому» более 50 тысяч квартир в регионе получили возможность подключиться к услугам качественно нового уровня по технологии PON*. 

Подробности обо всех предоставляемых компанией услугах можно найти на сайте rt.ru. На ресурсе есть возможность оставить заявку на подключение. Те же опции доступны и по телефону 8 800 1000 800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» и Теле2.

*PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. Архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

 

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