Три сотрудника Псковской таможни в 2019 году лишились должностей в связи с утратой доверия

16:04, 10 февраля 2020, ПАИ

Три сотрудника Псковской таможни в 2019 году лишились должностей в связи с утратой доверия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В отношении должностных лиц таможни в 2019 году возбуждено 14 уголовных дел: шесть дел – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), пять дел – по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), два дела – по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество); одно дело – по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Пресечению любых коррупционных проявлений в Псковской таможне уделяется и будет уделяться пристальное внимание, - заверил заместитель начальника таможни Александр Поторочин. - Нарушившим закон нет места в рядах псковских таможенников. Обращаю внимание граждан, провоцирующих должностных лиц на взятку. Сам факт дачи взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, уже является уголовным преступлением».

За 2019 год в Псковской таможне зарегистрировано 24 уведомления от должностных лиц о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. В отношении взяткодателей возбуждено 20 уголовных дел.