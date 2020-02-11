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Два жителя Великих Лук решили бесплатно выпить кофе и попали в полицию

Два жителя Великих Лук решили бесплатно выпить кофе и попали в полицейский участок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 февраля около 15:00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации. 

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые пронесли через кассу несколько упаковок кофе, но не заплатили за них. Подозреваемые переданы сотрудникам полиции.

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