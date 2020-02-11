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До 20 лет тюрьмы грозит порховичу за сбыт наркотиков с помощью Telegram

В Порховском районе перед судом предстанет местный житель за незаконный сбыт синтетических наркотиков через нелегальный интернет-магазин и каналы в мессенджере Telegram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что мужчина был вовлечён в незаконное распространение наркотиков в составе преступного сообщества под видом высокооплачиваемой работы курьером. Он получал оптовые партии наркотиков и помещал их в тайники. Оттуда наркотики забирали покупатели, которые договаривались о заказе через интернет-ресурсы, в частности через Telegram.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения. Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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