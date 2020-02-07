На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» под Псковом

10:29, 11 февраля 2020, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» начал строительство производственных объектов первой очереди проекта на территории особой экономической зоны «Моглино» (Псковская область). На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Сейчас на площадке завода производятся строительно-монтажные работы по бетонированию оснований колонн, фундаментов зданий, сооружений, главного производственного корпуса БОПЭТ. В эксплуатацию объект планируется ввести в третьем квартале 2021 года, уточнил заместитель генерального директора по капитальному строительству завода Алексей Ермаков.

Сроки включают в себя строительство и ввод в эксплуатацию первой и второй линии производства БОПЭТ-пленок, а также выполнение полного комплекса развития инфраструктурных объектов вспомогательного назначения: дорог, котельных, технологических эстакад и всех объектов энергетического обеспечения, которые необходимы для автономной работы завода.

Для реализации второго этапа строительства - выпуска ПЭТ-гранул - будут проводиться общественные слушания и экологическая экспертиза.