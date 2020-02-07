0
15:36
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
15:19
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
19:19
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
11:21
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
10:02
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:22
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
19:54
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Еще новости
Экономика

На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» под Псковом

Псковский завод «Титан-Полимер» начал строительство производственных объектов первой очереди проекта на территории особой экономической зоны «Моглино» (Псковская область). На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.  

Сейчас на площадке завода производятся строительно-монтажные работы по бетонированию оснований колонн, фундаментов зданий, сооружений, главного производственного корпуса БОПЭТ. В эксплуатацию объект планируется ввести в третьем квартале 2021 года, уточнил заместитель генерального директора по капитальному строительству завода Алексей Ермаков.

Сроки включают в себя строительство и ввод в эксплуатацию первой и второй линии производства БОПЭТ-пленок, а также выполнение полного комплекса развития инфраструктурных объектов вспомогательного назначения: дорог, котельных, технологических эстакад и всех объектов энергетического обеспечения, которые необходимы для автономной работы завода.

Для реализации второго этапа строительства - выпуска ПЭТ-гранул - будут проводиться общественные слушания и экологическая экспертиза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Строительство завода «Титан-Полимер»
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер» Резидент ОЭЗ «Моглино»: Президент определил вектор для формирования кадрового потенциала в регионах Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Логозовичи Псковского района Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Тямша Псковского района Около 150 вакансий открывает «Титан-Полимер» в Пскове Наталья Ильина о сотрудничестве с «Титан-Полимером»: Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ Михаил Ведерников: Если говорить об экологической безопасности, нужно взвешивать все риски совокупно Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы Нинель Салагаева: «Титан-Полимер» уже платит налоги в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
07 февраля 2020
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
06 февраля 2020
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
30 января 2020
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
29 января 2020
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 января 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
29 января 2020
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
27 января 2020
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии

Идет загрузка...