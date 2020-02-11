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Псковичка привезла «бронзу» с первенства России по легкой атлетике

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова выиграла «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике в помещении для спортсменов до 20 лет, которое проходило в Волгограде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, в прыжках в высоту семнадцатилетняя Наталья Спиридонова стала третьей с результатом 184 сантиметра, уступив сверстнице из Московской области Аделине Халиковой всего 2 сантиметра. Золотая медаль досталась 18-летней Надежде Андрюхиной – 188 сантиметров.

В прошлом году псковская легкоатлетка выиграла несколько медалей на различных соревнованиях. Среди них – «бронза» первенства Европы в Швеции.

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