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Общество

Санкт-Петербург предложили переименовать

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименования Санкт-Петербурга. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, из названия города следует убрать приставку «Санкт-». Укороченное наименование «Петербург» парламентарий предложил закрепить в Конституции. Он подчеркнул, что двойное и длинное название целиком уже почти никто не употребляет в обычной жизни.

Также депутат считает, что сокращение названия города приведет к экономии бумаги и расходных материалов при изготовлении вывесок и объявлений.

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