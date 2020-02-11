Санкт-Петербург предложили переименовать

11:07, 11 февраля 2020, ПАИ

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименования Санкт-Петербурга. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, из названия города следует убрать приставку «Санкт-». Укороченное наименование «Петербург» парламентарий предложил закрепить в Конституции. Он подчеркнул, что двойное и длинное название целиком уже почти никто не употребляет в обычной жизни.

Также депутат считает, что сокращение названия города приведет к экономии бумаги и расходных материалов при изготовлении вывесок и объявлений.