Единый комплекс производства, хранения и первичной переработки овощей создается в Псковской области

11:32, 11 февраля 2020, ПАИ

Единый комплекс производства, хранения и первичной переработки картофеля и овощей открытого грунта появится в Псковской области. Заявку ООО «Драйв экспресс» для утверждения соответствующего инвестиционного проекта одобрила инвестиционная комиссия администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор ООО «Драйв экспресс» Людмила Клещинская рассказала, что ее компания занимается выращиванием овощей с 2017 года. «Мы находимся в деревне Дуброво, там выращиваем всю продукцию. Цель — реализация первого этапа создания единого комплекса производства, хранения и переработки картофеля и овощей открытого грунта», — рассказала она. Людмила Клещинская отметила, что объем инвестиций в проект составит 49 млн рублей. Проект реализуется с ноября 2018 по декабрь 2024 года.

Гендиректор компании пояснила, что источником финансирования выступают собственные средства ООО «Драйв экспресс». По ее словам, прибыль с учетом налогов составит 177 млн рублей, без учета налогов — 166 млн рублей, чистый доход составит 162 млн рублей, а без учета налогов — 151 млн рублей.

Отмечается, что проект окупится за 21 месяц, а без учета налогов — 22 месяца. Будет создано 8 новых рабочих мест.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев пояснил, что овощехранилище уже построено и работает. «Мы продолжаем работать по этому проекту, будем поддерживать дальше» — отметил он.

«Решение принято», — добавил Михаил Ведерников. Компания получит государственную поддержку в форме налоговых льгот.