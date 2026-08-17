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Общество

В Пскове иноагента Льва Шлосберга* осудили на 11 лет

Псковский городской суд приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам и 1 месяцу в колонии общего режима, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Суд признал его виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ); в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти и вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По совокупности указанных преступлений, а также с учетом наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 38 города Пскова от 5 ноября 2025 года окончательно Шлосбергу* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 6 лет.

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

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