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Общество

Концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева состоится в Пскове

Концерт в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», реализуемого при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт», состоится в Псковской областной филармонии 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Изображение: Псковская областная филармония

Программа посвящена 135-летию со дня рождения выдающегося композитора Сергея Прокофьева и исторической картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков».

В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Академический хор Санкт-Петербургской консерватории и солисты: Дмитрий Маслеев (пианист, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского), Михаил Усов (скрипач, лауреат 1 премии IV Всероссийского музыкального конкурса, дипломант XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского), Екатерина Курбанова (меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов).

Программа концерта объединяет музыку XX века и героическую историю Древней Руси:

  • первое отделение. Два инструментальных концерта Сергея Прокофьева: Концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор и Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор;
  • второе отделение. Кантата «Александр Невский» в семи частях.
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