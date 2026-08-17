Концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева состоится в Пскове

16:26, 17 августа 2026, ПАИ

Концерт в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», реализуемого при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт», состоится в Псковской областной филармонии 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Программа посвящена 135-летию со дня рождения выдающегося композитора Сергея Прокофьева и исторической картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков».

В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Академический хор Санкт-Петербургской консерватории и солисты: Дмитрий Маслеев (пианист, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского), Михаил Усов (скрипач, лауреат 1 премии IV Всероссийского музыкального конкурса, дипломант XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского), Екатерина Курбанова (меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов).

Программа концерта объединяет музыку XX века и героическую историю Древней Руси: