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Михаил Ведерников посетил строящийся молодёжный центр в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строящийся в Великих Луках молодёжный центр «Родина». Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда»

Экскурсию по будущему центру для главы региона провёл министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Подрядчик выполняет работы по устройству потолков в холле первого этажа, шпаклюет и наносит декоративную штукатурку в офисных и общественных помещениях, а также на лестничных маршах.

Ранее в Доме молодёжи отремонтировали кровлю, установили фасонные изделия, проложили электропроводку и слаботочные сети, монтировали инженерные сети пожарного водоснабжения и системы отопления первого этажа, обновили полы и заменили оконные блоки. Кроме того, строители выполнили комплекс отделочных работ в помещении актового зала, а также завершили облицовку стен гипсокартоном в офисных помещениях, помещении студии звукозаписи и коворкинг пространства второго этажа.

«Не Дом молодёжи, а целый дворец молодёжи!» - сказал Михаил Ведерников. А Дмитрий Яковлев, в свою очередь, подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, в прошлом году по итогам участия во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах России Псковской области была предоставлена федеральная субсидия на создание молодёжного центра «Родина» в размере 95,56 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составило 960 тысяч рублей.

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