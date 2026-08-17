Михаил Ведерников посетил строящийся молодёжный центр в Великих Луках

16:27, 17 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строящийся в Великих Луках молодёжный центр «Родина». Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Экскурсию по будущему центру для главы региона провёл министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Подрядчик выполняет работы по устройству потолков в холле первого этажа, шпаклюет и наносит декоративную штукатурку в офисных и общественных помещениях, а также на лестничных маршах.

Ранее в Доме молодёжи отремонтировали кровлю, установили фасонные изделия, проложили электропроводку и слаботочные сети, монтировали инженерные сети пожарного водоснабжения и системы отопления первого этажа, обновили полы и заменили оконные блоки. Кроме того, строители выполнили комплекс отделочных работ в помещении актового зала, а также завершили облицовку стен гипсокартоном в офисных помещениях, помещении студии звукозаписи и коворкинг пространства второго этажа.

«Не Дом молодёжи, а целый дворец молодёжи!» - сказал Михаил Ведерников. А Дмитрий Яковлев, в свою очередь, подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, в прошлом году по итогам участия во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах России Псковской области была предоставлена федеральная субсидия на создание молодёжного центра «Родина» в размере 95,56 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составило 960 тысяч рублей.