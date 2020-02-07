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Экономика

Модернизировать производство намерены на Псковском хлебокомбинате

Модернизировать производство и, соответственно, улучшить качество продукции намерены на Псковском хлебокомбинате. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, инвесткомиссия администрации Псковской области одобрила внесение изменений в проект «Модернизация основного и вспомогательного производства».

Начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковский хлебокомбинат» Любовь Котова уточнила, что объём инвестиций в проект составит 99,15 млн рублей, срок окупаемости - 3 года 11 месяцев. Запланировно также создание дополнительных 45 рабочих мест. Предполагаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 85,1 млн рублей.

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