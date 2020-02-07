Модернизировать производство намерены на Псковском хлебокомбинате
Модернизировать производство и, соответственно, улучшить качество продукции намерены на Псковском хлебокомбинате. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, инвесткомиссия администрации Псковской области одобрила внесение изменений в проект «Модернизация основного и вспомогательного производства».
Начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковский хлебокомбинат» Любовь Котова уточнила, что объём инвестиций в проект составит 99,15 млн рублей, срок окупаемости - 3 года 11 месяцев. Запланировно также создание дополнительных 45 рабочих мест. Предполагаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 85,1 млн рублей.