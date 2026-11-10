Проект бюджета Псковской области на 2027 год поступил в Законодательное Собрание

14:52, 10 ноября 2026, ПАИ

Проект бюджета Псковской области на 2027 год поступил в Законодательное Собрание. Первое чтение главного финансового документа региона запланировано на 25 ноября. Основные бюджетные параметры ещё предстоит уточнить: существенные изменения ожидаются ко второму чтению. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По словам Бориса Елкина, сейчас рано делать выводы об окончательных параметрах бюджета, поскольку они ещё будут корректироваться. «Цифры пока не окончательные, о них говорить точно нельзя, потому что мы понимаем, что обычно только ко второму чтению мы видим полноценные цифры», – отметил председатель Заксобрания.

Он добавил, что депутаты уже ведут переговоры с правительством Псковской области и региональным министерством финансов. Работа над документом продолжается, стороны находятся в постоянном контакте.

После принятия проекта бюджета в первом чтении в Законодательном Собрании сформируют согласительную комиссию. Ей предстоит обсудить и согласовать изменения, которые будут внесены ко второму чтению. «После того как мы примем закон в первом чтении, как обычно, будет сформирована согласительная комиссия, где мы будем обсуждать изменения в бюджет», – напомнил Борис Елкин.