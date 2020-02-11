Посвящённая городской повседневности выставка откроется в галерее «Цех» 13 февраля

12:20, 11 февраля 2020, ПАИ

Выставка, объединяющая социально-художественные проекты, посвященные городской повседневности современного Пскова, откроется в галерее «Цех» 13 февраля в 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Практику этих проектов можно определить как социально ангажированное творчество. Их авторы называют себя не художниками, а скорее «рефлексирующими горожанами»: они собирают информацию о повседневной жизни города и по-своему взаимодействуют с ней. Так плодами творчества становятся не конкретные произведения, но налаживание социальных связей, появление самоорганизованных сообществ, возникновение городских мифов, а целью - создание общего свободного пространства для рефлексии социальной и культурной действительности. «Городская среда» показывает следы этих процессов, в то время как сам акт художественного исследования совершается за пределами галереи: на улицах города, в онлайн группах, в поиске материала, оффлайн обсуждениях, интервью и публикациях», - говорится в анонсе выставки.

«Городская среда» организует открытую дискуссию исследователей друг с другом и со зрителями, так как каждая из представленных инициатив подразумевает вовлечение и соучастие горожан. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к мероприятиям проекта.

Выставка будет работать в галерее «ЦЕХ» до 1 марта. Куратор проекта Людмила Кирсанова.