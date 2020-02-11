В Псковской области восстановили 4,5 тысячи га лесов

12:46, 11 февраля 2020, ПАИ

За 2019 года восстановлено 4 592 гектара лесов в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

Показатель проекта «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений» выполнен на 123 %. На 224% исполнен показатель «запас семян лесных растений для лесовосстановления» в объеме 0,83 тонны. Показатель «количество выращенного посадочного материала лесных растений» составил 12,5 млн штук и выполнен на 141%.

Площадь погибших лесных насаждений меньше значения по федеральному проекту в 10 раз – 0,029 тысяч га. Показатель «отношение площади воспроизводства лесов к площади вырубленных лесов» выполнен на 101% от годового значения (в плане было 100%).

Для реализации проекта «Сохранение лесов Псковской области» из средств федерального бюджета в прошлом году выделили 108,65 млн рублей. В частности, средства были выделены на увеличение площади лесовосстановления и формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, а также для лесопожарной техники и оборудования дополнительно выделено 92,24 млн рублей.

Кроме того, было дополнительно создано 6 лесопожарных станций для повышения оперативности и эффективности принятых мер по тушению пожаров в лесу. Перевооружение пожарных станций улучшило условия работы более 230 сотрудников противопожарного лесного центра.