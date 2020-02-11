Временных «лежачих полицейских» установят на улице Стахановской в Пскове

15:22, 11 февраля 2020, ПАИ

Временные искусственные неровности смонтируют на улице Стахановской в Пскове. Об этом стало известно в рамках заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Помощник главы Пскова Дмитрий Яковлев пояснил, что после начала реконструкции улицы Яна Фабрициуса параллельная ей Стахановская автоматически стала дублером, и теперь весь поток транпорта движется по этой небольшой улочке. Кроме того, по словам жителей окрестных домов, ночами по Стахановской «гоняют стритрейсеры».

Поэтому участники комиссии приняли решение на период реконструкции Яна Фабрициуса смонтировать на улице двух «лежачих полицейских». чтобы ограничить скорость передвижения транспорта.