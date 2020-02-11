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6 ДТП с участием несовершеннолетних произошло за январь в Пскове

В Пскове за январь произошло 6 ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщил руководитель ГИБДД Пскова Владимир Папорт в рамках заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В трех случаях дети попадали в ДТП как пешеходы, а в трех других случаях – как пассажиры.

«Для снижения количества ДТП нужно провести родительские собрания с учащимися по безопасности на дорогах», - добавил Владимир Папорт, подчеркнув также необходимость приобретения для детей светоотражающих элементов. 

Вопрос приобретения для учеников 1-9 классов фликеров проработают с управлением образования и управлением городского хозяйства администрации Пскова.

Также в рамках заседания комиссии поступило предложение изготовить социальную рекламу по безопасности дорожного движения, построить детский автогородок на базе школы №27.

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