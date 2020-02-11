Установку светофора на пересечении улицы Ижорского Батальона и дороги на деревню Писковичи обсудили в Пскове

18:20, 11 февраля 2020, ПАИ

Целесообразность установки светофорного объекта или кругового движения на пересечении улицы Ижорского Батальона и дороги на деревню Писковичи Псковского района проанализируют УГХ Пскова, ГИБДД и «Убитые дороги». Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это вопрос «с бородой», — отметил депутат городской думы Григорий Стороненков. — У нас с каждым годом возрастает транспортный поток по улице Ижорского батальона в сторону Писковичей. Нужно давно ставить либо светофорный объект, либо круговое движение. Вопрос до сих пор не решен. Возможно, самое лучшее решение — это круговое движение».

Начальника городского ГИБДД Владимира Папорта смутило наличие частных владений в границах заявленной территории. «Сколько у нас городской земли на этом участке? Смотрю на кадастровую карту и понимаю — земли у нас там мало. Там частная земля», — сказал он.

Депутат Федор Постнов предложил в целях развития города изъять у частников землю. «Если земли недостаточно, имеет смысл сделать светофорный объект», —поправил коллегу Григорий Стороненков.

В итоге предложение Григория Стороненкова проанализируют вышеуказанные структуры и общественники.