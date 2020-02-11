Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в деревне Порховского района

23:20, 11 февраля 2020, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц» (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ) по факту гибели двух человек в деревне Подсевы Порховского района. 11 февраля в одном из частных домов были найдены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Речь идет о гражданских супругах в возрасте 24 и 27 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, работу лично координирует руководитель ведомства Петр Крупеня. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Псковской области Сергей Лешваков.

По предварительным данным, мужчина убил свою гражданскую супругу, нанеся ей ножевые ранения.

Позднее на месте происшествия нашли его тело с аналогичными следами.