На время реконструкции «Таблетки» глава Пскова пообещала найти помещение для клуба пенсионеров «Рио-Рита»

07:42, 12 февраля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская встретилась с представителями клуба народного творчества для пенсионеров «Рио-Рита». Участники клуба обеспокоены тем, что здание, в котором проходят их занятия, планируется передать театру кукол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава муниципалитета пояснила, что «Таблетка» в Летнем саду будет реконструировано, и на время проведения ремонтных работ всем коллективам необходимо найти новые помещения для занятий.

«Мы вместе с вами должны проработать вопрос о временном помещении для ваших занятий, после реконструкции здания вы вернетесь обратно. До конца этого года вас никто не выселит из здания, вы можете продолжать вести занятия, но вопрос с поиском временного помещения не нужно затягивать. Вам самим будет спокойнее на душе, если вы будете знать, что в случае реконструкции здания, вам есть, где заниматься. После ремонта здания, места хватит для всех. Для вашего спокойствия мы официально составим соглашение, которое будет гарантировать ваше возвращение после ремонта здания обратно», - сказала глава города.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что здание «Таблетки» все-равно когда-нибудь пришлось бы приводить в порядок и искать варианты временного размещения творческих коллективов. «Мы не можем оставить ваш коллектив заниматься в здании, в то время, когда оно будет ремонтироваться, поэтому необходимо уже сейчас проработать вопрос с поиском временного помещения», - пояснил он.

Участники клуба рассказали, что в коллективе занимается около 100 человек, поэтому помещение должно соответствовать количеству людей. К том же занятия проходят один раз в неделю в течение двух часов.

Директор ГКЦ Елена Голубева сообщила, что готова пойти навстречу коллективу «Рио-Рита» и рассмотреть возможные варианты помещений для их занятий.

«Для нас важно, чтобы мы нашли вам помещение, которое будет удовлетворять вашим потребностям, поэтому мы готовы рассмотреть не только вариант ГКЦ, но и другие», - добавила Елена Полонская.

Принято решение организовать выезд в Летний сад с тем, чтобы на месте попытаться найти решение вопроса.