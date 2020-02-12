На кадастрирование земель в Псковской области выделят 200 млн рублей

11:40, 12 февраля 2020, ПАИ

На кадастрирование и учёт земель в Псковской области региональные власти планируют выделить порядка 200 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в среду, 12 февраля, на встрече с депутатами поселения «Идрица» (Себежский район), сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Деньги на кастрирование будут выделены из средств федерального гранта, который Псковская область получила от правительства России за эффективную работу органов власти. Размер гранта составил более 500 млн рублей.