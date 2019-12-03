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Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область
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Общество

Почти 550 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета получит Псковская область

Фото Дарьи Хватковой

545 млн 154,2 тыс. рублей получит в виде гранта из федерального бюджета Псковская область за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Отмечается, что гранты предоставлены тем регионам, которые заняли с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа субъектов, участвующих в распределении грантов. Общая сумма грантов составляет 45 млрд рублей.

«Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в 2020 году Псковская область дополнительно получит 537 млн рублей по линии Минпросвещения на ремонт и благоустройство образовательных учреждений.

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