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Общество

Сборник с псковскими архивными документами о войне разошлют в университеты России

В рамках реализации проекта «Без срока давности» будет создан уникальный сборник архивных документов, которые были рассекречены в 2019 году. В них данные о злодеяниях фашистов на территории современной Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Сборник будет переведен на два иностранных языка, сообщил в ходе заседания оргкомитета «Победа» руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Осенью 2019 года материалы были представлены на конференции в Пскове, они получили отклик от архивистов, историков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы планируем сборник разослать по всем университетам России», - добавил Сергей Дмитриев.

Он уточнил, что в настоящее время выстраивается тесная работа с коллегами из других регионов страны в части поиска данных о следах пребывания фашистов. Так, в Новгороде изучаются данные о найденном массовом захоронении мирных жителей, в том числе выходцев из Псковской области. Возбуждено уголовное дело.

Поисковые отряды работают и в нашем регионе, ежегодно поднимают останки бойцов.

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