После реорганизации стоматологическую поликлинику Пскова возглавил Владимир Бируля

09:54, 18 августа 2026, ПАИ

Реорганизация стоматологической службы города завершена в Пскове. Главным врачом объединённого учреждения назначен Владимир Бируля по итогам открытого кадрового конкурса, проведённого министерством здравоохранения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

После проведения реорганизации в Пскове была создана единая Стоматологическая поликлиника. Она в себя включает стоматологию на улице Юбилейной, стоматологию на Октябрьском проспекте, стоматологию на Сиреневом бульваре (детское отделение). Каждый из кандидатов на должность главного врача представил план развития медицинского учреждения.

Ранее Владимир Бируля руководил ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Кроме того, кадровые изменения коснулись кожно-венерологического диспансера Псковской области. Там появился новый врач-дерматолог Екатерина Блинова. Девушка в 2025 году окончила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, а сейчас проходит ординатуру в Тверском медицинском университете.