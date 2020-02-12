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Общество

«Поезд Победы» прибудет в Псковскую область в сентябре

«Поезд Победы» в рамках организованной ОАО «РЖД» акции прибудет в Псковскую область в сентябре. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в ходе заседания рабочей группы оргкомитета «Победа». Он прошел в Доме культуры в деревне Березка Себежского района 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева рассказала, что в Псковской области, как и в остальных регионах страны, будет реализован арт-проект «РиоРита – радость Победы» — первая в России сетевая культурная реконструкция городской атмосферы мая 1945 года. Планируется, что в Пскове эта акция пройдет на улице Пушкина.

Кроме этого, по ее словам, регион станет участником международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

Также Псковская область присоединится к всероссийской акции «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 3 тысячи саженцев деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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